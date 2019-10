Octavian Bellu spune ca doar masurile radicale mai pot salva gimnastica: "Cate momente zero asteptam?"

Ziare.

com

Potrivit lui Bellu, gimnastica este la fel in toate tarile, iar daca vrem sa revenim in top avem nevoie de implicare si de implementarea unor masuri ce nu vor fi populare."Gimnastica se face la fel oriunde in lume, iar diferenta vine de la educatie si mentalitate. Trebuie sa inveti sa muncesti si sa accepti ca gimnastica se face cu mare efort, cu determinare, cu durere, cu disciplina, ca tot ne ferim sa spunem despre disciplina.Antrenorii se duc in strainatate la conditii mai bune de munca, la salarii mai mari. Acolo sistemul functioneaza de ani de zile, iar noi nu reusim sa facem o strategie pe termen mediu si lung. Trebuie ca toti cei care mai sunt in gimnastica, impreuna cu cei care pot sa dea o mana de ajutor sa se inchida intr-o camera si sa iasa de acolo cu masuri radicale. Si in 2016 a fost un moment zero in gimnastica. Cate momente zero asteptam?", a spus Bellu in emisiunea Prietenii lui Ovidiu.Echipa feminina de gimnastica a Romaniei a ratat recent calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokio.Este a doua editie a Jocurilor Olimpice de la care echipa Romaniei de gimnastica lipseste, acelasi lucru intamplandu-se si la Rio, in 2016.