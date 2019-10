Prima masura drastica luata dupa dezastrul din gimnastica romaneasca

Ziare.

Astfel, Comitetul Executiv a decis joi descentralizarea loturilor nationale!Masura este sinonima cu desfiintarea temporara a loturilor, sportivii urmand a reveni la cluburi, acolo unde se vor pregati fiecare dupa programul sau.La inceputul anului viitor Federatia va anunta noua strategie si atunci vom sti daca loturile nationale de seniori vor fi reinfiintate sau daca se va renunta complet la pregatirea centralizata."Tinand cont de faptul ca echipele Romaniei de gimnastica artistica, atat cea feminina cat si cea masculina, nu si-au indeplinit obiectivul la Campionatele Mondiale de la Stuttgart, si anume calificarea olimpica cu echipa, s-a hotarat descentralizarea loturilor nationale olimpice!In perioada urmatoare, componentii loturilor isi vor continua activitatea la cluburile unde sunt legitimati, urmand ca la inceputul anului viitor sa fie anuntata noua strategie si structura sub care se va continua.Va urma si o analiza mai in detaliu, iar Federatia Romana de Gimnastica va continua sa sustina pregatirea sportivilor in sistem descentralizat, in functie de obiectivele setate si de perspectivele fiecarui gimnast in parte", se arata in comunicatul Federatiei.Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a clasat pe locul 22 la Mondialele din Germania, iar cea masculina pe pozitia a 24-a!Ambele echipe au ratat calificarea la Jocurile Olimpice.Gimnastica romaneasca va fi reprezentata la Tokio de numai doi sportivi, Marian Dragulescu si Maria Holbura.M.D.