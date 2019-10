Prima reactie a lui Nicolae Forminte, coordonator al lotului feminin, dupa inca o seara neagra a gimnasticii din Romania

Ziare.

com

Dupa primele sase subdiviziuni consumate vineri, tara noastre este pe locul 10 in clasament, sub tari care altadata nu aveau nicio pretentie in acest sport, precum Coreea de Sud, de Nord, Belgia sau Australia. Sambata au loc subdiviziunile 7-12, iar Romania trebuie sa ramana in primele 12 tari pentru a se putea califica la Tokyo, lucru imposibil avand in vedere ca in aceasta zi vor intra tari considerate mari favorite la calificare, printre care Marea Britanie, Italia, Spania sau Olanda.SUA, Rusia si China si-au asigurat deja biletele la Olimpiada, de la Mondialele precedente.Nicolae Forminte, antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastica artistica, a fost bulversat dupa aceasta prestatie plina de greseli a elevelor sale, in ziua de vineri, in frunte cu Denisa Golgota, medaliata la senioare la Campionatele Europene:"A fost cum nu se putea mai rau pentru ele. Am avut impresia ca ma uitam la niste fete pe care nu le cunosc.Nu credeam ca pot avea un concurs atat de slab. Stiu ca pe umerii lor a fost o presiune enorma pentru a se califica", a fost reactia lui Forminte, conform televiziunii DigiSport Echipa Romaniei a fost formata in Germania de catre Denisa Golgota, Carmen Ghiciuc, Ioana Crisan si Maria Holbura. Ele au acumulat 151,895 puncte. Dupa prima zi, podiumul era ocupat de China, cu 169,161 puncte, Franta, cu 166,713 puncte si de Canada, 162,922 puncte.Din pacate, nici pe aparate sau la individual compus nu stam mai bine. Denisa Golgota se afla pe un catastrofal loc 40, cu 49,066 puncte. Ea are la sarituri cea mai mare medie, fiind pe 9, cu 13,816.Holbura se afla pe 16 la barna, cu 12,733, la paralele, Crisan se afla pe 38, in timp ce la sol, Holbura e a 40-a (12,366), Crisan a 52-a (12,066), Ghiciuc a 56-a (11,966), iar Golgota a 96-a (11,000).Romania are in istorie 3 medalii de aur la Jocurile Olimpice, in proba pe echipe la gimnastica feminin, ultima data in 2004 la Atena.D.A.