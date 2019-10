Romania, la un pas de un nou esec istoric: Echipa feminina de gimnastica are sanse infime de calificare la Jocurile Olimpice

Ziare.

Reprezentantele noastre, Denisa Golgota, Ioana Crisan, Maria Holbura, Carmen Ghiciuc, Ana Maria Puiu si Maria Pana, trebuie sa obtina o clasare intre primele 12 echipe la Mondialul de gimnastica de la Stuttgart, insa aceasta misiune este deja una aproape ratata.Intrate in concurs vineri seara, romancele nu au avut prestatii foarte bune si au incheiat provizoriu pe pozitia a opta, depasite de tari ca Belgia, Australia sau Coreea de Nord!"Echipa feminina de gimnastica artistica a Romaniei, avandu-le in componenta pe Denisa Golgota, Ioana Crisan, Maria Holbura, Carmen Ghiciuc, Ana Maria Puiu si Maria Pana, a concurat in aceasta seara in calificarile Campionatelor Mondiale de la Stuttgart. Gimnastele romane ocupa in acest moment locul 8 in clasamentul intermediar pe echipe, cu 151.895 puncte, concursul la Stuttgart fiind inca in desfasurare pana la sfarsitul zile de maine", se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Gimnastica.Cum sambata vor concura alte echipe foarte puternice sansele ca echipa noastra sa prinda Top 12 sunt aproape zero, doar ratari in serie ale favoritelor ducandu-le la Olimpiada.Romania nu a fost prezenta nici la Jocurile Olimpice din 2016, astfel ca editia 2020 va fi a doua consecutiva fara echipa noastra printre participante.Gimnastele noastre ar putea ajunge la Tokio in probele individuale, insa si aici sansele par mici. Dupa ziua de vineri, Maria Holbura este pe locul 7 in clasamentul provizoriu la individual compus, iar Denisa Golgota ocupa tot pozitia a saptea la sarituri M.D.