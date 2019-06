Romania, moment istoric la primul Campionat Mondial de gimnastica pentru juniori. Aur pentru tanarul Gabriel Burtanete

Ziare.

La masculin s-a intamplat aceasta minune, acolo unde Romania a bifat singura sa medalie din Ungaria, una din cel mai stralucitor metal, aurul, prin Gabriel Burtanete, care a castigat aurul la sarituri Cu o medie de 14.424 de puncte, Burtanete (17 ani), legitimat la SCM Gloria Buzau, a devenit primul campion mondial de juniori al Romaniei.Medalia de argint a fost obtinuta de Yang Haonan din China, la 124 de sutimi distanta in spate, iar bronzul a fost cucerit de Jasper Smith Gordon, UK, aflat la 241 de sutimi in spatele liderului din Romania.Tara noastra a avut reprezentante duminica si in finalele feminine, Ioana Stanciulescu (care anul trecut castiga aurul la sol la Europenele de la Glasgow) s-a clasat doar pe 5 la barna si pe ultimul loc la sol, 8.Silvia Sfiringu a ocupat locul sase la sol.In concursul pe echipe, la feminin, Romania s-a clasat pe locul 4, echipa noastra fiind compusa din Antonia Duta, Silviana Sfiringu si Ioana Stanciulescu. In competitia masculina pe echipe, echipa Romaniei s-a clasat pe 13.E o veste buna intr-o zi in care Romania a mai bifat un dezastru la seniori, cand am incheiat un nou concurs fara medalii, la Jocurile Europene de la Minsk, asa cum Ziare.com v-a informat mai devreme:In toamna vor avea loc Campionatele Mondiale de gimnastica de la Stuttgart, mod de calificare la JO 2020 de la Tokyo.