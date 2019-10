Romania rateaza oficial calificarea la Jocurile Olimpice pentru a doua oara consecutiv, dupa cea mai proasta clasare din istoria Campionatelor Mondiale

Ziare.

Nu s-a intamplat, cum era de asteptat, miracolul, iar Romania, dupa urmatoarele 6 subdiviziuni de sambata a incheiat concursul de calificare pe un loc rusinos,Romania s-a clasat pe 22 din 24 de participante, o contraperformanta imposibil de anticipat si greu de inteles avand in vedere traditia acestui sport in Romania.7.126 puncte ne-au despartit de Spania, locul 12, ultimul care s-a calificat la Tokyo, la JO 2020. Celelalte tari care au mai bifat prezenta la viitoarea Olimpiada sunt: Franta, Canada, Olanda, Marea Britanie, Italia, Germania, Belgia si Japonia. SUA, Rusia si China erau deja calificate din 2018.Singurele natiuni pe care Romania le-a depasit sunt Egiptul si Cehia, tara noastra mai fiind depasita si de Australia, Brazilia, Ucraina, Coreea de Sud, Elvetia, Ungaria, Argentina, Coreea de Nord si Mexic, pe langa tarile numite mai sus.Singura veste buna este faptul ca, avand in vedere ca nu s-a putut califica in concursul pe echipe, Romania a avut dreptul la un loc de calificare individual pentru Tokyo, loc obtinut de Maria Holbura, care a facut un concurs fara ratare. Ea va reprezenta tara noastra in concursul de individual compus.Ultima data cand Romania se califica la JO se intampla la Londra, in 2012.In calificari, Holbura a primit urmatoarele note: 12,233 la paralele, 12,733 la barna, 12,366 la sol si 13,300 la sarituri . Dupa aceste note, s-a clasat pe locul 54. Ea a devenit a 49-a sportiva calificata la Olimpiada asiatica din 2020, pentru Romania.La ultimele doua Campionate Mondiale pe echipe, 2015 si 2018, Romania termina calificarile pe locul 13. Finala feminina pe echipe va avea loc la Stuttgart pe 8 octombrie.Citeste si:D.A.