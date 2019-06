Romania termina in genunchi la gimnastica si Jocurile Europene de la Minsk, dupa dezastrul de la Europenele din primavara

Ziare.

com

Chiar daca pleca cu prima sansa la sol, avand cea mai mare nota din calificari la acest aparat, Denisa Golgota, 17 ani, a dezamagit total, punand ambele maini pe covor la chiar prima diagonala bifata in finala.Nota sa a fost una departe de valoarea pe care a si demonstrat-o, 12.300, fiind clasata pe ultimul loc in marea finala, departe de prima clasata, Bachynska din Ucraina, care a avut o nota net superioara, 13.200!Pe locul 2 s-a clasat Holasova din Cehia cu 12.966, iar bronzul a fost obtinut de Jessica Castles din Suedia, cu 12.933.In finala de la barna, romanca si-a pastrat locul din calificari, 4, o finala in care a facut un exercitiu cu multe ezitari, fiind notata cu 12.933, fiind prima sub linia podiumului.Aurul a fost obtinut de Nina Derwael din Belgia, care a invins-o la limita pe marea favorita Angelina Melnikova din Rusia, campioana europeana absoluta la individual compus, dar si la paralele.Acest mare esec pentru Romania vine dupa dezastrul de la Campionatele Europene de la Szczecin, Polonia, cand Romania a terminat la fel, fara medalie, dupa ce Golgota a terminat pe 5 finala de la barna, iar la sol a fost clasata pe 4.A fost cel mai slab rezultat al Romaniei la Campionatele Europene in ultimii 52 de ani. La masculin, in plus, nu s-a obtinut nici macar o simpla calificare in finale.Romania se va prezenta in toamna la Campionatele Mondiale de gimnastica de la Stuttgart, Germania, acolo unde marea miza va fi obtinerea biletelor pentru JO 2020 de la Tokyo, Japonia.Golgota e nascuta la Alimpesti, judetul Gorj, avand in palmares aurul la Europenele de juniori din 2016, la sol, un argint european la senioare in 2018 la sol, si tot acolo un bronz la sarituri Sambata, la individual compus, Golgota s-a clasat pe un modest loc 11.