Tragedie in lumea sportului: O gimnasta a murit in urma unei cazaturi la antrenament

Ziare.

com

"Universitatea Southern Connecticut State este intristata sa afle de decesul studentei si gimnastei sale Melanie Coleman, care avea doar 20 de ani", a scris, luni, Universitatea pe Twitter.Conform CBS, tanara sportiva nu a supravietuit accidentarii grave la maduva spinarii, dupa cazatura, in timp ce se antrena la paralele, vinerea trecuta, la New Haven.Melanie Coleman, care aspira sa devina infirmiera, "excela atat la invatatura, cat si la gimnastica", a declarat presedintele universitatii, Joe Bertolino.Marti, peste 65.000 de dolari au fost stransi prin intermediul platformei de finantare GoFundMe, pentru a ajuta familia lui Melanie Coleman.Acest sport popular in Statele Unite, care o are ca varf de lance pe Simone Biles, considerata una dintre cele mai valoroase gimnaste din toate timpurile, este marcat deseori de accidentari, dar leziunile la coloana vertebrala sunt foarte rare.