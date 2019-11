Un nou caz Bianca Andreescu? Povestea sportivei care a plecat din Romania si acum reprezinta o alta tara

Ziare.

com

Sub titlul "Miraculoasea revenire a spaniolei Roxana Popa", site-ul flogymnastics.com prezinta povestea gimnastei nascute in Romania, dar care va evolua la Jocurile Olimpice de anul viitor sub steagul Spaniei.Roxana Popa are 22 de ani si este una dintre favoritele la cucerirea unei medalii la Olimpiada la care echipa de gimnastica a Romaniei a ratat calificarea!"Povestea ei incepe in Constanta, Romania, unde s-a nascut si a crescut pana la 6 ani", noteaza sursa citata."In 2001, pe cand avea doar 4 ani, Popa a inceput gimnastica, iar cresterea ei a fost naturala. In timp ce Popa era nedespartita de gimnastica, in Romania domina mizeria, astfel ca Popa impreuna cu mama ei s-au mutat in Spania pentru o viata mai buna. Patur ani mai tarziu, cand deja era un star in ascensiune, Popa a devenit cetatean spaniol si a concurat pentru noua ei tara", continua publicatia in cauza.Macinata de accidentari de-a lungul carierei, Roxana Popa pare de data aceasta favorita la o medalie in proba de la sol, conchide sursa mentionata mai sus.