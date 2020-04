Doliu in lumea sportului: Un jucator a murit la doar 25 de ani

Ziare.

"Cu mare tristete va anuntam decesul lui Colby al nostru, produs in aceasta dimineata (sambata)'', a indicat familia jucatorului intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al francizei din Liga profesionista nord-americana de hochei Atacantul se afla la domiciliul sau din Toronto, ca urmare a suspendarii sezonului din cauza pandemiei de coronavirus, cand a fost victima unui hemoragii cerebrale, la inceputul saptamanii.Cave a jucat 11 meciuri pentru Oilers in acest sezon, al doilea al sau la Edmonton dupa ce a venit de la Boston Bruins anul trecut. In patru sezoane in NHL, el a inscris patru goluri si a dat cinci pase in 67 de meciuri.