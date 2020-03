Un fost mare sportiv a murit

Ziare.

"Vladimir Zabrodsky nu a fost doar o personalitate de frunte a generatiei sale, ci si una dintre cele mai remarcabile personalitati din istoria hocheiului pe gheata", a declarat Tomas Kral, presedintele CSLH.Autorul a 158 de goluri in 94 de meciuri disputate sub culorile fostei Cehoslovacii, Zabrodsky a cucerit medalia de argint la Olimpiada de la St. Moritz (1948) si doua medalii de aur la Campionatele Mondiale din 1947 si 1949.In 1965, Vladimir Zabrodsky a parasit Cehoslovacia comunista si s-a stabilit in Suedia.