Un fost mare sportiv s-a stins din viata

Henri Richard, fratele mai mic al lui Maurice "Rocket" Richard, o alta mare figura a lui Canadiens, a fost inclus in panteonul gloriilor hocheiului nord-american, Hall of Fame, in 1979.Supranumit "The Pocket Rocket" (racheta de buzunar), datorita taliei sale reduse (1,70 m), "Henri Richard a fost unul dintre adevaratii uriasi ai acestui joc", a declarat conducatorul NHL, Gary Bettman."Toata familia NHL deplange moartea acestui invingator incomparabil, lider, gentleman si ambasador al sportului nostru si al lui Montreal Canadiens", a adaugat Bettman.Fratii Richard au castigat impreuna cinci Cupe Stanley consecutive, intre 1956 si 1960. Henri Richard si-a adaugat apoi in palmares ale sae titluri de campion al NHL, in 1965, 1966, 1968, 1969, 1971 si 1973, inainte de a se retrage, dupa o cariera de doua decenii.Henri Richard este cel mai titrat jucator din cele patru campionate profesioniste nord-americane, la egalitate cu Bill Russell, legendarul jucator al echipei de baschet Boston Celtics, campion al NBA de unsprezece ori.