Decizie de neinteles a Federatiei chineze de natatie

Stagiul national de pregatire urmeaza sa se desfasoare in perioada 1 aprilie - 30 iunie, cu sportivii chinezi care vor lua parte la competitia programata anul viitor in capitala Japoniei.Federatia chineza de natatie a dat ulterior publicitatii un comunicat in care precizeaza ca "lista care il mentioneaza pe Sun este invalida" pentru ca inotatorul "efectueaza in continuare suspendarea sa".In ciuda aceste rectificari, CSA va fi contactata de Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA), care doreste sa "inteleaga ceea ce s-a petrecut in aceasta chestiune", a explicat AMA, citata de AFP.Sun Yang a fost suspendat pentru opt ani dupa ce a distrus cu o lovitura de ciocan un esantion in timpul unui control antidoping inopinat, in septembrie 2018. Triplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice (400 m si 1.500 m in 2012, 200 m in 2016) va rata, astfel JO de la Tokyo, chiar si dupa amanarea acestora cu un an din cauza pandemiei de coronavirus.Inotatorul chinez, in varsta de 28 ani, a anuntat insa ca va depune un recurs impotriva suspendarii sale.