Inca un eveniment major a fost amanat

FINA a luat aceasta decizie in contextul amanarii Jocurilor Olimpice 2020 cu un an din cauza pandemiei de coronavirus. CM de natatie era programat initial intre 16 iulie si 1 august 2021, in timp ce Jocurile Olimpice de la Tokyo urmeaza sa aiba loc intre 24 iulie si 8 august."Dupa consultarea cu partile interesate relevante si dupa feedback-ul primit, nu avem nicio indoiala ca decizia luata va oferi cele mai bune conditii pentru toti participantii la campionat. Intr-un moment de incertitudine fara precedent, FINA spera ca anuntarea acestor date va permite o anumita claritate in planificarea celor interesati", se arata in mesajul presedintelui FINA, Julio Maglione.A fost amanat cu un an si Campionatul Mondial de natatie, la categoria Master, care a fost reprogramat la Kyushu, intre 31 mai si 9 iunie 2022