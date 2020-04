O campioana mondiala are coronavirus

Ziare.

Kapas, medaliata cu bronz in proba de 800 m liber la JO 2016, avea nevoie de doua teste negative pentru a-si continua antrenamentele, insa doar primul a fost negativ.''Sunt in prezent in carantina acasa de doua saptamani si nu pot parasi apartamentul. Pana acum nu am niciun simptom'', a precizat sportiva de 26 de ani, care a recunoscut importanta masurilor impotriva pandemiei si a izolarii acasa.Boglarka Kapas a recunoscut ulterior la postul public de televiziune M1 ca a plans cand a aflat rezultatul testului.Potrivit surselor oficiale, numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 era marti de 492, dintre care 37 de pacienti s-au recuperat, iar 16 si-au pierdut viata, noteaza Xinhua.