Robert Glinta, medalie de bronz la Europenele de natatie!

Ziare.

com

Glinta, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost cronometrat cu timpul de 50 sec 30/100, fiind devansat de rusul Kliment Kolesnikov, 49 sec 09/100, si de germanul Christian Diener, 49 sec 94/100.In semifinale, Glinta s-a clasat pe locul al treilea, cu un timp mai bun decat in finala, 50 sec 13/100, devansat de rusul Kliment Kolesnikov, cu 49 sec 57/100, si de germanul Christian Diener, 50 sec 08/100.Palmaresul lui Glinta (22 ani), campion mondial de juniori in 2015, la 100 m spate, mai cuprinde o medalie de bronz la Europenele in bazin scurt din 2017, la Copenhaga, tot la 100 m spate, si una de argint la Europenele in bazin olimpic din 2018, de la Glasgow, la 50 m spate.Tot vineri, la 50 m liber, Catalin Ungur s-a clasat pe locul 58 (22 sec 33/100) in serii.