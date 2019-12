Un cvadruplu campion olimpic la natatie a murit

Ziare.

Germanul Roland Matthes este cel care a pierdut lupta cu o maladie grava, dupa cum anunta cotidianul francez L'Equipe , el fiind unul dintre cei mai buni inotatori din lume ai anilor 60, plus inceputul anilor 70. El a reprezentat RDG si a cucerit doua medalii de aur la JO de la Ciudad de Mexico din 1968, la 100 de metri spate si 200 de metri spate, si alte doua, in aceleasi probe, la JO de la Munchen, din 1972.In plus, Matthes mai are in palmares si doua medalii olimpice de argint, cu stafeta de 4x100 metri mixt in 1968 si 1972, un bronz la JO de la Ciudad de Mexico cu stafeta de 4x100 metri liber si altul la JO de la Montreal din 1976, la 100 de metri spate, dar si trei titluri mondiale si cinci europene.Sportivul est-german a doborat in toata cariera sa 21 de recorduri mondiale. Intre 1967 si 1974, a fost neinvins in probele de spate.Intr-o perioada in care intreg sportul din RDG a avut masive probleme cu dopingul, Matthes nu a avut probleme de acest fel.D.A.