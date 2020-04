Inca un om din sport a murit rapus de coronavirus

Ziare.

La inceputul anilor 1960, Saburo a predat judo in Marea Britanie, dupa ce a si-a luat licenta in comert, la Colegiul economic al Universitatii Nihon. La 20 de ani dupa absolvire, Saburo a devenit profesor la institutia amintita.In 2000, Saburo a fost numit director general al Federatiei Japoneze de Judo, iar un an mai tarziu a devenit membru in Comitetul Executiv al JOC.A fost si inspector la Institutul Kodokan, iar in 2006 a fost nominalizat ca director al departamentului de educatie si instructie. Institutul Kodokan este considerat drept centrul comunitatii de judo si a fost infiintat de fondatorul acestei arte martiale, Kano Jigoro, in 1882. Incepand din 2013, Saburo a fost membru in Comitetul Director al Institutului, dar a continuat sa predea judo pana la moartea sa.In urma cu mai putin de o saptamana, numarul de cazuri pozitive la COVID-19 in cadrul Federatiei japoneze de judo era de 17.