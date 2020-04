Momente dificile pentru o sportiva de top, diagnosticat pozitiv cu Covid-19: Acest virus este ticalos

Ziare.

"Noptile anterioare au fost oribile, insa acum am putut sa dorm o ora sau doua. Febra, care in zilele anterioare a ajuns la 39,5 grade, a scazut acum la 38,5 grade", a povestit sportiva.Zambotti, in varsta de 38 ani, a concurat la Jocurile Olimpice de la Atena (2004), Beijing (2008), Londra (2012) si Rio de Janeiro (2016), insa cea mai mare performanta din cariera sa a obtinut-o Jocurile Panamericane din 2007, unde a invins-o in finala pe favorita cubaneza Ibis Duenas, intrand in posesia medaliei de auro.Judoka a inceput sa simta dureri musculare, dureri de cap si dureri de gat in cursul saptamanii trecute, dupa care a fost diagnosticata cu Covid-19, virusul care a afectat pana acum 8.261 de mexicani, 686 dintre acestia pierzandu-si viata."Acest virus este ticalos, dar eu imi voi continua tratamentul si astept ca totul sa mearga bine", a precizat mexicana pe retelele de socializare.