Sportiv iranian, fortat sa piarda doua partide de la Mondialele de judo

Ziare.

com

"Am facut-o cu intentia de a pierde, suta la suta", a afirmat judoka de 27 de ani pentru Iran International, un canal iranian de opozitie, care emite de la Londra, relateaza AFP." (Reza) Salehi Amiri (presedintele Comitetului olimpic iranian) si apoi (Mohammad Reza) Davarzani (ministrul adjunct al sporturilor in Iran) m-au sunat si mi-au spus:", a dezvaluit Mollaei.Mollaei trebuia sa evite o finala cu israelianul Sagi Muki, care in cele din urma a cucerit medalia de aur, si sa piarda meciul pentru bronz pentru a nu se incrucisa cu Muki pe podiumul de premiere. In semifinale la Tokyo, el a fost intrecut de belgianul Matthias Casse, iar meciul pentru bronz l-a pierdut in fata georgianului Luka Maisuradze.Antrenorul coordonator al echipei Israelului, Moshe Fonti, a avut o versiune similara in Times of Israel: "Agenti de informatii iranieni s-au dus la locuinta sa din Iran si la sala de judo pentru a-l avertiza."Infrangerile experimentatului Mollaei i-au surprins pe observatori. In februarie, in sferturile turneului de la Paris, el fost invins in doar 18 secunde de un kazah de 21 de ani, pentru a evita Muki un duel cu Muki in faza urmatoare.Originar din Teheran, Mollaei a plecat de la Tokyo la Berlin, unde se afla in prezent."Sunt aici de cateva zile. Nu ma simt bine, pentru ca o medalie mondiala este visul oricarui sportiv. Am venit aici pentru a evita zvonurile in acest moment si cer ajutorul Federatiei Internationale sa ma ajute sa ajung la Jocurile Olimpice (de la Tokyo, in 2020) ."Presedintele de origine romana al forului mondial (IJF), Marius Vizer, a declarat duminica pentru AFP ca forul pe care il conduce va face "tot ce poate pentru ca Mollaei sa participe la Jocurile Olimpice"."Vom vedea mai tarziu in ce echipe, sunt diferite optiuni, dar el va face parte dintr-o echipa care va participa la Jocurile Olimpice. Este misiunea noastra sa protejam sportivii, e clar", a mai spus Vizer, care a adaugat ca este o chestiune de "valori sportive" si nu politice si a precizat ca judoka Mollaei este dezolat ca "ar putea sa nu mai concureze niciodata pentru Iran".Agentia iraniana de presa Fars il acuza pe Mollaei ca si-ar fi planificat dezertarea, citandu-l pe antrenorul iranian de judo Majed Zarian: "Totul a fost pregatit in avans. Cineva din Iran l-a ajutat".