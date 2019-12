Badr Hari a primit verdictul medicilor dupa accidentarea suferita in lupta cu Rico Verhoeven

Ziare.

com

Luptatorul marocan a ajuns la spital cu dureri mari la piciorul stang, insa, din fericire, nu e vorba de o ruptura.Medicii l-au informat pe Badr Hari ca a suferit o leziune la ligamentul gleznei."Medicii mi-au confirmat ca am suferit o leziune la ligamentul gleznei. Dupa cateva saptamani de odihna si un proces riguros de recuperare, voi reveni pentru a-mi atinge toate obiectivele", a anuntat Badr Hari prin intermediul retelelor de socializare.Badr Hari a avut un ghinion teribil, sambata seara, in ceea ce se dorea a fi revansa cu Rico Verhoeven.La trei ani distanta de la prima confruntare, pierduta de marocan dupa ce si-a rupt mana, Badr Hari (35 de ani) a suferit o noua accidentare, iar mai tanarul sau adversar (30 de ani) a iesit din nou invingator.De aceasta data, Badr Hari s-a accidentat la picior si n-a mai putut continua, izbucnind in plans.Cei doi s-au intalnit in Olanda, la Arnhem, intr-o gala organizata de Glory.I.G.