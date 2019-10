Lupta incendiara pentru Benny Adegbuyi

Ziare.

com

Luptatorul roman se va bate, luna viitoare, in cadrul circuitului Glory, cu olandezul D'Angelo Marshall"E oficial! Pe 22 noiembrie, voi lupta in Glory Chicago impotriva locului 3 mondial D'Angelo Marshall. Va fi al noualea meci in Statele Unite ale Americii, asa ca imi doresc enorm sa flutur tricolorul din nou invingator. Hai, Romania", a scris Benny pe pagina sa de Facebook.E practic o sansa a revansei pentru batav, care anul trecut a fost facut KO inca din prima runda de Benny, tot la Chicago.In cariera, D'Angelo Marshall a strans 36 de lupte, dintre care a castigat 29 (16 prin KO), a remizat una si a pierdut doar sase.De partea cealalta, pentru Benjamin Adegbuyi (34 de ani) va fi cea de-a 40 lupta in K1. A strans 33 de victorii (19 prin KO) si a suferit 6 infrangeri.I.G.