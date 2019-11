Tolea Ciumac, fata in fata cu "Rambo": Lupta spectaculoasa in Dynamite

Ziare.

Cei doi vor fi main-eventul galei David vs Goliat, de pe 21 noiembrie, din capitala istorica a Moldovei. In ciuda diferentei de experienta, inaltime si greutate, "Rambo" e convins ca va avea castig de cauza in fata colosului originar din Republica Moldova."Imi plac provocarile. Intotdeauna mi-a placut sa lupt cu oameni mai grei decat mine si sunt sigur ca vom face spectacol. Si inca ceva. Sa stie domnul Tolea ca buturuga mica rastoarna carul mare", a spus Lambagiu, declarat de doua ori luptatorul serii in cadrul galelor Dynamite Fighting Show La numai cateva zile dupa ce si-a asigurat un nou titlu european de kempo, Tolea, neinvins in Romania in ultimii cinci ani, nu s-a lasat mai prejos."Asta daca acea buturuga ar da peste un car subred. Eu sunt puternic. Apreciez curajul lui, dar e doar un lupusor care se da la ursul siberian. Are timp trei saptamani sa isi faca viza de America si sa plece", a afirmat Tolea.Catalin Morosanu a anuntat, cu ocazia acestei conferinte de presa, si fight cardul galei Dynamite Fighting Show "David vs Goliat" de pe 21 noiembrie. Evenimentul va contine 10 meciuri, dintre care 8 pe reguli de kickboxing si 2 pe reguli de MMA.Pe langa Lambagiu si Tolea, alte patru meciuri vor fi in cadrul confruntarii "David vs Goliat": Alex Filip vs Costin Mincu, Daniel Corbeanu vs Damian Johansen, Alexandru Radnev vs Kostas Agelis si Vasile Amaritei vs Ionut Iancu.Un alt duel de top va fi cel dintre "Gladiatorul" Cristian Ristea si campionul mondial ISKA la categoria grea, Thomas Froschauer. Dupa victoria de la Piatra Neamt, Mihai Cirstea se va duela la Iasi cu campionul mondial de amatori Roustand Mballa."La Dynamite o sa vedeti multa bataie. Mereu caut sportivi cu inima, care sa dovedeasca barbatie adevarata in ring. La gala de la Iasi vom avea acel duel istoric dintre cel mic si cel mare, iar asta va aduce un plus de spectacol", a spus Catalin Morosanu la conferinta de presa.Evenimentul de pe 21 noiembrie va programa si doua confruntari pe reguli de MMA, in care vor fi implicati "Bestia Moldovei" Lascar Corneliu si Catalin Mircea, cei care si-au facut debutul cu succes, in Dynamite, in urma cu o luna la Piatra Neamt.Biletele pentru gala sunt disponibile pe platforma bilete.ro, dar si in magazinele Inmedio, Germanos si Vodafone. Totodata, in Iasi, acesta pot fi gasite la Cafeneaua Unirii si Master Pub Tudor, dar si la salile Scorpions.