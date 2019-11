Gala sporturilor de contact Urban Legend 9 Invictus are loc pe 15 decembrie la Constanta

Ziare.

Daca, la gala a opta, a fost inclusa in program o inedita lupta David contra Goliat, in care doi adversari s-au infruntat pe reguli de K1, in sistem open, avand greutati si inaltimi diferite, nici editia a noua nu face exceptie de la regula.Astfel, o confruntare sau chiar doua vor fi fara arbitri-judecatori, doar un arbitru de ring, si fara limite de reprize, partida incheindu-se doar cand va ceda unul dintre luptatori, indiferent de cate runde se vor disputa pana atunci.In primul meci va lupta Florin Lupu, de la Respect Gym Bacau, partida lui fiind main-event la sectiunea de K1. Lupu este "David" de la editia trecuta a Urban Legend, cand l-a invins pe "Goliat" Yusuf Gungoren, un sportiv mult mai greu si mai inalt ca el.In co-main event la K1 vor evolua constanteanul Stefan Orza, de la Sharks Gym, si galateanul Costel Rascanu, meci care e posibil sa se dispute si el ca si cel al lui Lupu, adica pana cand unul dintre adversari va cadea din picioare. Urban Legend 9 Invictus va avea 16 meciuri, spectatorii urmand a vedea confruntari de kickboxing, MMA Strike, dar si unul de box, in care vor incrucisa manusile Laurentiu Vinteanu (Urban Legend Academy Constanta) si Ciprian Muresan (de la Hateg).In main-event la sectiunea MMA Stroke va lupta constanteanul Silviu Streinu, iar cele doua co-main event-uri vor fi cele in care vor urca in ring Aurel Rasteanu, respectiv Alex Panturu.Alti luptatori care vor evolua la Urban Legend 9 vor fi Razvan Mustata, Adrian Predoiu, Mihai Porojan, Kathitzioti Neofytos, Florin Soare (de la clubul din localitatea constanteana Fantanele), Iulian Albaceanu sau Dumitru Spiridon."Si la aceasta gala spectacolul va fi garantat. Editie de editie, nivelul valoric al luptatorilor a crescut", a declarat promotorul Mihai Isop (Fondatorul Urban Legends Fighting Championship).Accesul in sala la gala de pe 15 decembrie se va face incepand cu ora 19:00.