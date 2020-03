Lupta asteptata de foarte mult timp: Un roman il va infrunta pe Badr Hari

Ziare.

com

Este pentru prima oara cand un roman va da piept in ring cu Badr Hari, actual luptator in circuitul Glory si o legenda a K-1. Nascut la Cluj Napoca, Benny (35 de ani) are 35 de victorii in palmares, dintre care 19 prin KO, si doar 6 infrangeri. In ultimele 10 meciuri, acesta a bifat 9 victorii.De cealalta parte, Badr Hari a strans 106 victorii din 121 de meciuri si are nu mai putin de 92 de KO-uri. Cu o cariera care se intinde pe durata a doua decenii, marocanul (35 de ani) are in palmares centurile It's Showtime si K-1.De aceeasi varsta, Benny si Hari sunt la fel din punct de vedere al inaltimii, ambii masurand 1,98 metri. In schimb, romanul are 118 kilograme, cu 8 mai mult decat oponentul sau de pe 20 iunie.In prezent, Benny este pe locul 2 mondial in topul challengerilor de la categoria grea, in timp ce Hari este pe pozitia imediat urmatoare. Anuntul meciului anului a fost facut, in direct, sambata seara in cadrul galei Glory Kickboxing, care a avut loc la Utrecht."Le multumesc fanilor adevarati pentru ca au fost mereu langa mine si imi doresc sa imi fie alaturi si de aceasta data, am nevoie de sustinerea lor. Imi doresc sa aratam ca suntem uniti si stim sa ne sustinem sportivii", a spus Benny.Sportivul roman, care a castigat nu mai putin de 3 turnee piramidale in Glory, se pregateste pentru acest meci sub comanda legendarului antrenor olandez Dennis Krauweel, la SuperPro. Este acelasi antrenor care l-a format si il antreneaza pe Rico Verhoeven, actualul campion mondial al greilor in Glory.