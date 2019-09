Medalie de argint pentru Romania la Campionatele Mondiale de lupte

Ziare.

Vuc, care si-a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, este la a doua medalie mondiala de argint, prima obtinand-o in 2017, la Paris.Maria Stadnik, multipla campioana europeana, fosta campioana mondiala si dubla vicecampioana olimpica, s-a impus clar la puncte, 13-0, intr-un meci in care romanca a primit de doua ori ingrijiri medicale in repriza a doua dupa ce s-a ales cu buza sparta.Emilia Alina Vuc a trecut in preliminarii de germanca Ellen Riesterer, in optimi a invins-o pe taiwaneza Meng Hsuan Hsieh, in sferturi a castigat in fata ucrainencei Oksana Livaci, campioana europeana si medaliata cu bronz la Mondialele de anul trecut, iar in semifinale a invins-o pe kazaha Valentina Ivanovna Islamova Brik.Tot miercuri, la cat. 72 kg, Alexandra Nicoleta Anghel a fost invinsa in recalificari de japoneza Masako Furuichi.La cat. 59 kg, sportiva romana Kateryna Zhydachevska a fost invinsa in optimi de mongola Shoovdor Baatarjav.La feminin, Romania va mai fi reprezentata si de Kriszta Incze, la cat. 62 kg.