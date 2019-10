O sportiva din Romania ar fi ales sa reprezinte Canada: "Am decis sa raman aici"

Ziare.

Potrivit celor de la ProSport , luptatoarea Diana Belbita, stabilita in urma cu scurt timp peste Ocean, a decis sa concureze de acum sub drapelul tarii adoptive.Belbita a parasit Romania pentru a-si croi o cariera in UFC si chiar daca a debutat in circuit cu o infrangere, este increzatoare ca se poate impune.In ceea ce priveste tara natala, cea poreclita "Printesa" a marturisit ca va reveni doar in vizita."Desi initial am crezut ca o sa vin doar pentru o scurta perioada de timp, am decis sa raman aici. In Romania voi veni doar in vizita, cel putin cat timp parintii mei vor fi in tara, pentru ca intentionez sa-mi cladesc un viitor aici si sa-i aduc si pe ei", a declarat Belbita, conform sursei citate.Diana Belbita a devenit cunoscuta luptand in tara, iar apoi a facut pasul catre televiziune, participand cu succes la un show de divertisment.