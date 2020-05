Prima competitie sportiva majora care s-a reluat are un campion neasteptat

Ziare.

Ferguson, care venea dupa o serie de 12 victorii consecutive, ar fi trebuit sa il infrunte pe campionul Habib Nurmagomedov in Brooklyn, pe 18 aprilie, dar aceasta gala a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus.Gaethje, nr, 4 mondial, a dominat lupta si in ultima repriza, dupa cateva crosee naucitoare aplicate lui Ferguson, arbitrul Herb Dean a pus capat luptei, desfasurata fara spectatori.In afara de luptatori, arbitri si comentatori, staff-ul evenimentului a purtat masti de protectie si doar o singura persoana a avut acces in cusca in timpul pauzelor.Intr-un alt cap de afis al galei, americanul Henry Cejudo si-a conservat centura mondial la cocos, dupa ce l-a invins pe Dominick Cruz in repriza secunda prin KO tehnic.Cejudo, 33 ani, campion olimpic de lupte in 2008, a anuntat dupa meci ca se retrage din octagon si vrea sa se dedice vietii de familie. El a debutat din anul 2013 in MMA si are acum un palmares de 16 victorii si 2 infrangeri.Gala de arte martiale MMA de la Jacksonville s-a desfasurat chiar daca in ajun, unul dintre luptatori, Jacare Souza, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, iar meciul lui a fost anulat.