Dezastru la Mondialele din Qatar: Concurentele din proba de maraton, "decimate" de conditiile infernale

Ziare.

com

Organizatorii au decis sa dea startul la miezul noptii pentru a evita canicula din timpul zilei, insa sportivele au avut de infruntat o atmosfera imposibila.Temperatura de 30 de grade Celsius si umiditatea de aproape 80% au facut ca 28 dintre cele 68 de atlete ce au luat startul sa abandoneze pe parcurs, scrie Daily Mail Mai mult, 16 dintre cele care au abandonat nu au reusit sa parcurga nici macar jumatate din distanta!Invingatoare a fost Ruth Chepngetich, din Kenya, cu timpul de doua ore, 32 de minute si 43 de secunde, cel mai slab din istoria Campionatelor Mondiale.Sportivele au acuzat din plin conditiile in care au fost obligate sa concureze."Umiditatea te omoara. Nu poti sa respiri. Am crezut ca nu voi termina cursa. Este lipsa de respect fata de sportive. cativa oameni s-au intalnit si au decis sa aduca Mondialele aici, iar acum stau la racoare sau poate chiar dorm", a declarat bielorusa Volha Mazuronak, ocupanta locului 5 in clasamentul cursei.M.D.