Castigator surpriza in etapa de super rally de la Bucuresti

Pe un model Ford Fiesta R5, special pregatit pentru campionatele de raliuri, Cosma a reusit cel mai bun timp atat in mansele de calificari, cat si in marea finala, acolo unde s-au calificat doar primii 12.Acesta a parcurs cei 2,5 kilometri ai traseului in 02:09,906, iar podiumul a fost completat de Costel Casuneanu, cu Skoda Fabia R5, care a terminat in 02:11,409, si de Bogdan Marisca, pe Ford Fiesta R5, cu 02:12,854. In Top 10 s-au mai clasat Aurelian Andronache, Lucian Radut, Titi Aur, Mihai Leu , Robert Barabas, Octavian Ciovica si Adrian Teslovan.Un total de 42 de concurenti din Romania, Italia, Franta si Austria au fost prezenti la startul Trofeului UniCredit Leasing powered by Opel Cosma s-a impus in etapa, dar noul campion national de super rally este Costel Casuneanu. Cu doua victorii si doua locuri secunde in aceasta editie de campionat, Casuneanu a bifat al diolea titlu din cariera dupa cel cucerit la Off Road in proba de Extrem.Aproximativ 10.000 de spectatori au asistat sambata la etapa finala, a incheiat al doilea sezon din Campionatul National de Super Rally, un concept dedicat promovarii motorsportului in marile orase.Printre acestia s-a numarat si cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu . Aceasta chiar a avut sansa unei curse, aflandu-se in dreapta lui Mihai Leu pe un Citroen C3 R5 intr-una dintre mansele de calificare.Urmatorul sezon de super rally, organizat sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, va programa un total de 6 etape, a anuntat Mihai Leu, promotorul conceptului.