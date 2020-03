Doliu in lumea sportului: Indiana Munoz a murit la doar 20 de ani

Ziare.

Decesul s-a produs in urma unui accident petrecut in etapa Superbike de Goias, dupa ce Indiana a scapat motocicleta de sub control, informeaza El Dia Accidentul a avut loc pe circuitul Ayrton Senna Internacional de Goiana, cand Indiana incerca o depasire pentru a ajunge pe primul loc.Echipele de interventie au sosit si au dus-o de urgenta la spital, unde sportiva a fost operata, dar nu a mai putut fi salvata.Munoz avea 20 de ani si s-a nascut in Republica Dominicana. Ea a castigat numeroase curse si trofee in cariera.C.S.