Doliu in lumea sportului: O legenda a murit in urma unui accident in desert

Ziare.

com

Smith si sotia sa au murit dupa un accident in desertul din California, in timp ce se plimbau cu un buggy, conform CNN Vehiculul s-a rasturnat dupa un viraj in dunele de nisip, iar Smith si sotia sa, Nancy, nu au mai putut fi salvati.Marty Smith, in varsta de 63 de ani, era o legenda a motocross-ului, dupa ce a castigat 18 titluri in SUA.El a fost inclus in anul 2000 in AMA Motorcycle Hall Of Hame.Marty si Nancy aveau trei copii si mai multi nepoti.C.S.