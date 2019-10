Marc Marquez si-a asigurat al saselea titlu mondial dupa victoria din Thailanda la MotoGP

Ziare.

Marquez, 26 ani, care mai are in palmares titluri mondiale la 125 si 250 cmc, i-a devansat in clasament pe francezul Fabio Quartararo (Yamaha), aflat la conducere pana in ultimul tur de circuit, cu 171/1000 si pe spaniolul Maverick Vinales (Yamaha) cu 1sec380/1000. Italianul Andrea Divizioso (Ducati) a fost al patrulea la 11sec218/1000, iar Valentino Rossi (Yamaha) a terminat pe locul 8 la 19sec162/000.Marquez a castigat primul sau titlul mondial la MotoGP in 2013, iar acum si-a asigurat matematic a patra coroana mondiala consecutiva, cand au mai ramas patru curse.In clasamentul pilotilor, Marquez este lider cu 325 puncte, urmat de Andrea Dovozioso 215, Alex Rins (Spania) 167, Maverick Vinales 163, Danilo Petrucci (Italia) 162, etc.