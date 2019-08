MotoGP: Dovizioso castiga Grand Prix-ul Austriei dupa un duel spectaculos cu Marc Marquez

Ziare.

Dovizioso l-a depasit pe rivalul sau spaniol in ultimul viraj al turului final, dupa ce si-au disputat primul loc pe aproape toata durata cursei.Francezul Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a ocupat pozitia a treia, in fata veteranului italian Valentino Rossi (Yamaha).Echipa Ducati a castigat, astfel, pentru al patrulea an consecutiv Marele Premiu al Austriei, o proba in care cvintuplul campion mondial Marc Marquez nu a reusit sa se impuna pana acum."Nu credeam ca voi putea intra in acest ultim viraj, insa era ultimul si trebuia cu orice pret sa incerc. M-am simtit incredibil de puternic in acel moment, iar uneori trebuie sa incerci lucruri nebunesti", a declarat Dovizioso dupa cursa.Urmatoarea etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza, Grand Prix-ul Marii Britanii, va avea loc in data de 25 august, pe circuitul de la Silverstone Clasamentul final al Marelui Premiu al Austriei la clasa MotoGP (28 de tururi, 120,904 km):1. Andrea Dovizioso (Italia/Ducati Desmosedici GP19) 39 min 34 sec 771/1000 (viteza medie: 183,2 km/h)2. Marc Marquez (Spania/Honda) la 0,213 sec3. Fabio Quartararo (Franta/Yamaha) la 6,117 sec4. Valentino Rossi (Italia/Yamaha) la 7,719 sec5. Maverick Vinales (Spania/Yamaha) la 8,674 sec6. Alex Rins (ESP/Suzuki) la 8,6957. Francesco Bagnaia (Italia/Ducati-Pramac) la 16,021 sec8. Miguel Oliveira (Portugalia/KTM) la 16,206 sec9. Danilo Petrucci (Italia/Ducati) la 17,350 sec10. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) la 20,510 sec.Clasamentul general al pilotilor, dupa 11 dintre cele 19 etape ale sezonului:1. Marc Marquez (Spania) 230 puncte2. Andrea Dovizioso (Italia) 1723. Danilo Petrucci (Italia) 1364. Alex Rins (Spania) 1245. Valentino Rossi (Italia) 1036. Maverick Vinales (Spania) 1027. Fabio Quartararo (Franta) 928. Jack Miller (Australia) 869. Cal Crutchlow (Marea Britanie) 7810. Takaaki Nakagami (Japonia) 62