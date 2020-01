Romanul Emanuel Gyenes a castigat raliul Dakar la clasa Malle Moto

Ziare.

com

Sportivul nascut la Satu Mare a terminat pe primul loc la clasa "malle moto ", pe sase la clasa "marathon" si pe 29 la general la motociclete in cel mai dur raliu din lume, raliu care s-a desfasurat in acest an in Arabia Saudita.Gyenes si-a inceput aventura in Dakar in 2006, de atunci reusind sa termine cursa de 7 ori din 9 incercari. El a si castigat de doua ori clasa Marathon, in 2011 si 2015, iar un an mai tarziu a obtinut locul 14 la general, cel mai bun rezultat al sau de pana acum.In 2019 a fost nevoit sa abandoneze, dar la editia din acest an disputata pe deserturile din tarile arabe s-a depasit pe sine si a reusit sa termine raliul Dakar 2020 pe prima pozitie la clasa Malle Moto, cea dedicata pilotilor fara asistenta.Castigator la general in Dakar a fost din nou legendarul Carlos Sainz, la volanul unui Mini.Sainz a mai castigat de 2 ori la Dakar: in 2010 cu Volkswagen si in 2018 cu Peugeot , avand acum 57 de ani.