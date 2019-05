Simone Tempestini a intrat in istoria Raliului Aradului dupa victoria din week-end

Ziare.

com

Pilotul de la Napoca Rally Academy, care piloteaza un Hyundai i20, avandu-l copilot pe Sergiu Itu, incheiase prima zi cu un avantaj de un minut, 15 secunde si 70 de sutimi, dar in a doua zi si-a marit considerabil avantajul.Astfel, la capatul Raliului Aradului, Tempestini si Itu au fost incununati castigatori cu un avantaj de 03:50,9 in fata locului secund ocupat de Dan Girtofan si Tudor Marza ( Skoda Fabia R5) . Pe trei s-au clasat Vali Porcisteanu si Dan Dobre (Citreoen C3 R5).A fost a treia victorie la Arad pentru Tempestini, dupa reusitele din 2015 si 2016, devenind astfel cel mai de succes pilot din istoria acestei competitii. Mai mult, acesta are nu mai putin de 37 de probe speciale castigate de-a lungul celor 9 editii in care a participat cel care detine si titlul de cel mai tanar campion national absolut la raliuri din istorie.Pentru Tempestini si Sergiu Itu urmeaza acum un nou examen important, Raliul Portugaliei, in saptamana imediat urmatoare, competitie care face parte din calendarul Campionatului Mondial de Raliuri (WRC) . In 2017, Simone a scris istorie in Portugalia, devenind primul roman care obtine un podium la WRC 2, a doua grupa valorica a Campionatului Mondial. Tot acolo, in 2016, obtinea victoria in divizia dedicata juniorilor, acolo unde, de altfel, s-a si incununat campion mondial.Un total de 66 de echipaje au luat startul in cea de-a 11-a editie a Raliului Aradului, insa nu mai putin de 17 au fost nevoite sa abandoneze din motive tehnice sau din cauza iesirilor in decor. Etapa organizata de AMC Racing a beneficiat si de o proba super speciala in centrul municipiului Arad, acolo unde, conform estimarilor oficiale, au fost prezenti aproximativ 10.000 de spectatori.A treia etapa din Campionatul National de Raliuri Dunlop va fi Raliul Moldovei, in perioada 21-22 iunie.