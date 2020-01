Tragedie in Raliul Dakar: Un motociclist a murit

Ziare.

Goncalves, care a incheiat pe locul 2 editia din 2015 si disputa al treisprezecelea sau Dakar, a cazut la kilometrul 276 al specialei.Pilotul era inconstient si in stop cardiorespirator la sosirea echipei medicale trimise la fata locului. Dupa o incercare de reanimare, Goncalves a fost transportat cu elicopterul la spital, unde a fost constatat decesul sau, au indicat organizatorii intr-un comunicat.Portughezul a participat prima oara la Raliul Dakar in 2006, iar de patru ori a incheiat in top 10.