Un nou record in Campionatul National de Raliuri. Ce performanta a reusit Simone Tempestini

Cel mai tanar campion national din istorie, titlu cucerit in 2016, pe cand avea doar 21 de ani, Tempestini a urcat pe locul 3 in clasamentul all time al campionilor absoluti in raliuri. In acest moment, sportivul de la Napoca Rally Academy este depasit doar de legendarii Titi Aur (8) si Ludovic Balint (7).In acest sezon competitional, Tempestini a doborat si recordul, stabilit tot de el anul trecut, de probe speciale castigate. Acesta a avut o rata de succes de 89% pe probele (n.r. cursele din cadrul raliului) in care a luat startul, pierzand doar 6 dintre ele de-a lungul anului 2019. In dreapta sa l-a avut pe Sergiu Itu, alaturi de care a castigat si in editia precedenta."A fost un sezon dificil, in ciuda cifrelor frumoase. In spatele unei performante sta munca unei echipe intregi. Sunt bucuros ca am reusit sa fiu din nou cel mai rapid, e o onoare sa am acest titlu", a spus Tempestini imediat dupa ceremonia de premiere din Piata Sfatului din Brasov.Campionul nu va avea mult timp pentru a se bucura de noul trofeu deoarece luni va pleca spre Spania, acolo unde va lua startul in etapa din cadrul Campionatului Mondial de Raliuri. "Daca voi lua podium in Catalunya, atunci voi fi multumit", a mai spus Tempestini.Campionatul National de Raliuri Dunlop, organizat sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, a avut un total de 8 etape in sezonul 2019. Peste 130 de echipaje au luat startul de-a lungul anului.