Valentino Rossi a facut marele anunt in ce priveste viitorul sezon de MotoGP 2021

Rossi nu crede ca ar fi un mod potrivit sa se retraga la finalul unui an in care nu ar participa la nicio cursa."Sunt intr-o situatie dificila. Prima mea optiune este sa continui. Sunt suficient de motivat si vreau sa continui. E insa important sa inteleg cat sunt de competitiv, fiindca mai ales in a doua parte a anului trecut noi am suferit mult si de multe ori eu am fost prea lent si nu am incheiat in primii cinci", a afirmat Rossi in declaratii trimise de echipa sa."Mai am un an cu echipa de fabrica si am nevoie de timp ca sa ma hotarasc, am nevoie de cinci sau sase curse, cu noul mecanic sef si cu cateva schimbari la echipa, ca sa-mi dau seama daca pot fi puternic", a adaugat pilotul in varsta de 41 de ani."Problema este ca acum nu alergam. Din cauza coronavirusului nu putem concura. Nu stiu cand vom incepe sa alergam. In cel mai bun caz putem concura in a doua jumatate a sezonului, asa ca speram ca va fi in august sau septembrie. Asa ca trebuie sa iau o decizie inainte. (...) Sper sa continui in 2021", a spus Rossi.