Dezvaluirea facuta de New York Times dupa accidentul in care Kobe Bryant a murit

Publicatia americana sustine ca elicopterul Sikorsky S-76B nu dispunea de autorizatiile si certificatele necesare din partea Federal Aviation Administration (FAA), organismul insarcinat cu reglementarea aviatiei civile in SUA, pentru a zbura in conditii de ceata densa si vizibilitatea redusa, asa cum erau cele de duminica trecuta.Potrivit regulamentului, pilotii unor aparate de acest tip trebuie sa aiba o vizibilitate de cel putin trei mile si sa ramana in afara norilor pentru a fi autorizati sa zboare, chiar daca elicopterul dispune de instrumente care sa-i permita sa faca fata unor astfel de conditii.Daca aceasta interdictie se confirma, urmeaza sa fie pusa in discutie responsabilitatea societatii care detinea elicopterul si care si-a suspendat deja toate zborurile pe o durata nedeterminata.