Doi sportivi s-au vindecat de coronavirus

"Departamentul Sanatatii din Utah a determinat ca toti jucatorii si personalul lui Jazz, inclusiv Donovan Mitchell si Rudy Gobert, care au fost testati pozitiv la coronavirus, nu mai prezinta niciun risc de infectie pentru altii", a anuntat clubul din Salt Lake City.Miercuri, Gobert a afirmat, pe Instagram, ca se simte "mai bine de la o zi la alta", dar resimte inca anumite simptome."Inca nu mi-am gasit mirosul. Dar gustul revine cate putin", a precizat el, adaugand ca se antreneaza din nou "in fiecare zi cu sedinte cardio si de forta".Consecutiv testului pozitiv al lui Gobert, primul constatat in NBA pe 11 martie si care a determinat comisarul ligii profesioniste nord-americane de baschet sa suspende imediat sezonul, toti jucatorii si membrii personalului echipei au fost supusi unui test pentru depistarea bolii si au fost izolati."14 zile mai tarziu, ei au fost autorizati de Departamentul de Sanatate din Utah sa iasa din carantina", a adaugat Jazz.Pentru ca aceasta decizie sa fie luata, doua teste negative pentru Covid-19 trebuiesc efectuate intr-un interval de mai putin de 24 de ore.Jucatorii si personalul lui Utah Jazz vor continua sa practice distantarea sociala, limitand iesirile in afara domiciliilor lor la activitati esentiale si vor urma directivele NBA.