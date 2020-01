Kobe Bryant, identificat oficial printre victimele accidentului de elicopter

Ziare.

Fostul star NBA , in varsta de 41 ani, a fost identificat pe baza amprentelor sale digitale, impreuna cu alte trei persoane care se aflau la bordul avionului, ale caror ramasite umane s-au imprastiat pe o raza de aproape 200 m, in urma unei prabusiri "in mare viteza" a aparatului, potrivit anchetatorilor agentiei americane insarcinate cu securitatea in transporturi (NTSB).Acestia au evocat "o scena a accidentului cu adevarat groaznica" si au anuntat totodata, marti dupa-amiaza ca si-au incheiat ancheta la locul tragediei, transferand acum responsabilitatea politiei, dupa ce ce resturile au fost colectate si evacuate pentru a fi analizate.Expertii au folosit in special drone pentru verificarea terenului, dar au incercat, de asemenea, sa "refaca traiectoria elicopterului", dupa cum a explicat in cadrul unei conferinte de presa, Jennifer Homendy, membra a NTSB.Anchetatorii efectueaza acum diverse interogatorii, inclusiv cu controlorii de trafic aerian, pentru a incerca sa stabileasca circumstantele accidentului. Investigatiile vor continua insa pe parcursul mai multor saptamani, a precizat doamna Homendy, care a estimat ca un "raport final" ar putea fi realizat intr-un termen de 12 pana la 18 luni.La randul lor, expertii criminalisti din Los Angeles au examinat cele noua cadavre extrase din resturi pentru a le identifica formal.Pe langa Kobe Bryant, au mai putut fi identificati doi barbati si o femeie. Este vorba despre John Altobelli (56 ani), un antrenor de baseball care a murit in accidentul impreuna cu sotia sa Keri si fiica lor Alyssa, precum si pilotul elicopterului, Ara Zobayan (50 ani). Femeia identificata este Sarah Chester, in varsta de 45 de ani, care se afla in aeronava impreuna cu fiica ei Payton."Anchetatorii inca lucreaza pentru identificarea celor cinci decedati ramasi", inclusiv fiica lui Kobe Bryant, Gianna, in varsta de 13 ani, care se afla in elicopter alaturi de tatal ei.Elicopterul, un Sikorsky S-76B, s-a prabusit cu putin timp inainte de ora locala 10:00 (18:00 GMT), duminica, intr-un moment in care regiunea era cuprinsa de o ceata puternica. Aparatul decolase de pe plaja Newport (aproximativ 60 km sud de Los Angeles), unde locuia Kobe Bryant, indreptandu-se catre Academia Mamba, un centru sportiv detinut de starul NBA, situat la o distanta de 135 km.Autoritatile si expertii iar un calcul pentru moment varianta unei manevre accidentale legate de ceata, mai degraba decat posibile probleme mecanice. Aparatul nu avea cutie neagra, deoarece aceasta nu era necesara la acest tip de elicopter. Nu era echipat nici cu alarma de altitudine, dupa cum a recomandat NTSB in mod repetat Agentiei de Aviatie Civila a Statelor Unite, conform doamnei Homendy.