Primul anunt facut de autoritatile americane dupa accidentul in care Kobe Bryant a murit

Agentia americana responsabila cu securitatea in transporturi (NTSB), care conduce ancheta alaturi de regulatorul american al aviatiei (FAA), a sustinut o conferinta de presa pentru a prezenta stadiul cercetarilor, dupa examinarea epavei elicopterului care s-a prabusit pe o colina din nord-vestul orasului Los Angeles.Insa putine informatii probatoare au fost inregistrate de pe "scena unui accident teribil", cum a fost caracterizat de Jennifer Homendy, expert NTSB, care a precizat ca "resturile sunt imprastiate pe aproximativ 180 m"."Din pacate aparatul nu avea o cutie neagra pentru ca nu era necesar pentru tipul acesta de elicopter. Noi vom fi aici timp de cinci zile, pentru a aduna probe perisabile", a adaugat anchetatoarea, adaugand ca locul accidentului este unul greu accesibil, in colinele de la Calabasas.Alex Villanueva, seriful comitatului Los Angeles, a explicat la randul sau ca medicii legisti sunt in faza de colectare si identificare a "resturilor" corpurilor victimelor. "Este o misiune foarte dificila, care va lua mult timp", a declarat acesta.Elicopterul, un Sikorsky S-76B, la bordul caruia se aflau noua victime, s-a prabusit cu putin inainte de ora 10:00 locala, duminica, in timp ce un val de ceata cuprinsese regiunea. El a decolat de la Newport Beach, unde locuia Bryant, si se indrepta in directia Mamba Academy, un centru sportiv proprietatea starului situat la Newbury Park, la o distanta de 135 km.Autoritatile si expertii par, pentru moment, sa privilegieze pista meteorologica mai degraba decat probleme mecanice.In afara lui Kobe Bryant si a fiicei sale de 13 ani Gianna Bryant, celelalte victime sunt un antrenor de baseball, John Altobelli, sotia sa Keri si fiica lor Alyssa, care juca baschet la aceeasi echipa cu Gianna, Christina Mauser, antrenoare secunda a echipei de baschet a celor doua adolescente, Sarah si Payton Chester, o mama si fiica sa, precum si pilotul Ara Zobayan.Tinand cont de impactul acestui tragic eveniment asupra comunitatii din Los Angeles, marele derby al orasului LA, intre Lakers si Clippers, prevazut marti in cadrul campionatului profesionist nord-american de baschet ( NBA ), a fost amanat.Aceasta partida din sezonul regulat va fi reprogramata la o data ulterioara, a anuntat conducerea NBA."Decizia a fost luata din respect fata de cei de la Lakers, profund intristati de pierderea tragica a legendei clubului, Kobe Bryant, a fiicei acestuia Gianna si a altor sapte persoane, in accidentul de elicopter produs duminica", a explicat NBA intr-un scurt comunicat.Kobe Bryant (41 ani) si-a petrecut intreaga cariera la Los Angeles Lakers (1996-2016), castigand cinci titluri de campion al NBA cu clubul californian. El este unul dintre cei sapte jucatori care au marcat, in total, peste 30.000 de puncte in campionatul profesionist nord-american.