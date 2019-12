Evgeni Plushenko a rabufnit dupa spectacolul sustinut la Cluj: "Nu am vazut in viata mea asa ceva"

Ziare.

Din cauza ca patinoarul amenajat la BT Arena n-a fost pregatit pentru show, evenimentul programat initial pentru sambata seara, de la ora 19:00, a fost amanat pentru duminica dimineata, la ora 09:30.Apoi, spectacolul care trebuia sa dureze trei ore a tinut in cele din urma doar o ora, starnind revolta publicului!Celebrul patinator rus Evgeni Plushenko, prezent la Cluj alaturi de violonistul Edvin Marton, spune ca n-a mai trait asa ceva in viata lui.In timpul spectacolului, Plushenko a lovit o conducta din mijlocul patinoarului si apa a inceput sa tasneasca!"A fost cel mai uimitor spectacol din viata mea. Spectacolul trebuia sa aiba loc ieri (sambata - n.red.), la 19.00, dar la 18.00, gheata nu era nici macar inghetata: balti, tuburi lipite, ar fi imposibil sa sari, sa patinezi. Nu am vazut niciodata asa ceva. Impreuna cu organizatorii, echipa noastra si-a asumat riscul si a amanat spectacolul pentru duminica dimineata, la 9.30, pentru ca seara avem deja spectacol la Budapesta", a povestit Plushenko, potrivit Fanatik "Am patinat mai mult de 3.000 de spectacole de-a lungul vietii mele, dar nu am avut niciodata astfel de probleme cu gheata si nu am patinat niciodata pentru public atat de devreme dimineata. Gheata ne-a dezamagit oricum, pe langa gaura din mijlocul ghetii, pe care toata lumea o inconjura cu grija, pana la sfarsitul spectacolului, gheata a inceput sa se topeasca si sa se crape, dar tot am riscat sa sar cu Sanya (fiul sau - n.rd.) in final. El a sarit si a cazut, am sarit si eu, am lovit o conducta de apa cu o patina si a fost ca Fontana din Trevi. Ati vazut vreodata asa ceva? Eu, cu siguranta, nu am vazut! Am avut astfel de spectacol de neuitat", a conchis acesta.Pretul biletelor la show-ul Kings on Ice a fost intre 111 lei si 330 de lei.Firma care a organizat spectacolul a promis ca va returna banii spectatorilor.