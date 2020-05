Japonezii, suparati pe o sportiva de top: "Trimiteti-o inapoi in Rusia"

Ziare.

Japonezii considera ca Medvedeva a incalcat masurile de izolare si au cerut, prin mesaje adresate pe retelele de socializare, Ambasadei Rusiei din Japonia sa o trimita inapoi acasa, potrivit RT "Trimiteti-o inapoi in Rusia! Cu exceptia fanilor care ii accepta comportamentul necugetat, aproape toti japonezii sunt nervosi din cauza comportamentului sau egoist!", se arata intr-un mesaj."In timp ce eu stau si indur carantina in tara mea, Medvedeva a fost vazuta la cumparaturi. Se spune ca se va antrena la pationarul din Hachinhohe, care a fost inchis", a completat altcineva.In urma cu cateva saptamani, Medvedeva a fost din nou tinta criticilor pentru ca nu respecta masurile de izolare.Evgenia Medvedeva are in palmares doua medalii de aur la Campionatele Mondiale si doua de argint la Jocurile Olimpice.C.S.