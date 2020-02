Roxana Maracineanu, laudata de Emmanuel Macron

Ziare.

"Ministrul a facut o treaba extraordinara. Aceste subiecte sunt dificil de gestionat, iar ea a fost foarte implicata. Desi exista prezumtia de nevinovatie, este clar ca exista o disfunctionalitate la nivelul sistemului federal care justifica total luarile sale de pozitie", a transmis seful statului intr-un comunicat difuzat de Palatul Elysee."Presedintele a cerut sa fie informat de evolutia acestui dosar", se mai arata in comunicat.Roxana Maracineanu i-a cerut presedintelui Federatiei franceze a sporturilor pe gheata (FFSG), Didier Gailhaguet, cu care a avut luni o discutie, sa demisioneze in urma recentelor dezvaluiri despre violentele sexuale in lumea patinajului."Numarul faptelor si intinderea lor in timp arata ca la federatie exista o proasta functionare generala. (...). In lumina dezvaluirilor si a marturiilor pe care le-am putut aduna, presedintele Federatiei franceze a sporturilor pe gheata, Didier Gailhaguet, nu se poate eschiva de la responsabilitatea sa morala si personala, i-am cerut deci sa-si asume toate responsabilitatile si sa demisioneze", a explicat Maracineanu.Ea a indicat, de asemenea, ca il va sesiza pe procurorul Republicii in vederea realizarii cu promptitudine a unei anchete penale.Ministrul Sportului l-a primit pe Gailhaguet, inamovibil presedinte al FFSG din 1998, cu exceptia perioadei 2004-2007, pentru ca el sa dea explicatii mai ales in legatura cu mentinerea in functie, in anii 2000, a antrenorului Gilles Beyer. Acesta a fost acuzat de viol la treizeci de ani dupa comiterea faptelor de campioana Sarah Abitbol, insa era deja suspectat in epoca de atitudini nepotrivite.Acuzatiile lui Abitbol, care vizeaza anii 1990-1992, o perioada prescrisa, sunt formulate in cartea sa aparuta saptamana trecuta. Alte marturii referitoare la agresiuni sexuale, vizandu-l pe Gilles Beyer, dar si pe alti antrenori, au fost publicate in acelasi moment de revista L'Obs si ziarul L'Equipe.