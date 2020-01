Romania, infrangere usturatoare cu Grecia la Campionatul European de polo

Ziare.

Tricolorii au avut o prima jumatate de meci foarte buna. Dupa primul sfert conduceau cu 3-1, iar la jumatate confruntarii aveau avantaj de un gol, 4-3. Grecia a dominat categoric ultimele doua sferturi, adjudecate cu un partial de 10-2.Pentru echipa Romaniei, antrenata de grecul Athanasios Kechagias, au marcat Tiberiu Negrean 2 goluri, Cosmin Radu 1, Mihnea Gheorghe 1, Vlad Georgescu 1, Nicolae Oanta 1, Andrei Prioteasa 1.Golurile grecilor au fost reusite de Konstantinos Genidounias 6, Alexandros Evgenios Gounas 2, Marios Kapotsis (CSA Steaua) 2, Alexandros Papanastasiou 2, Konstantinos Mourikis 1, Christodoulos Kolomvos 1.Romania va evolua pentru locurile 9-12, iar in primul meci va infrunta echipa Germaniei, care a pierdut cu 6-12 in fata Spaniei, in play-off.Meciul cu Germania va avea loc pe 22 ianuarie, de la ora 15:30 (ora Romaniei).In celalalt meci pentru pozitiile 9-12 se vor infrunta Turcia si Georgia.