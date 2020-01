Romania, invinsa categoric de Serbia la Campionatul European de polo

Ziare.

com

Tricolorii, invinsi de Olanda cu 9-8 in partida de debut, au reusit sa fie in meci in prima jumatate, dar apoi Serbia s-a desprins tot mai clar.Pentru Romania, antrenata de grecul Athanasios Kechagias, au inscris Cosmin Radu 2 goluri, Nicolae Oanta 2, Mihnea Gheorghe, Andrei Prioteasa si Vlad Georgescu.Campioana europeana si olimpica en titre s-a impus prin golurile marcate de Dusan Mandic (4), Nikola Dedovic (2), Filip Filipovic (2), Milan Aleksic (2), Sava Randjelovic (1), Milos Cuk (1), Nikola Jaksic (1), Andrija Prlainovic (1), Stefan Mitrovic (1).Celalalt meci din grupa, Rusia - Olanda, s-a incheiat cu scorul de 15-9.Ultimele partide din grupa se vor disputa sambata 18 ianuarie, Romania - Rusia (12:30) si Serbia - Olanda (21:30).Ultima clasata va juca pentru locurile 13-16, iar formatiile de pe locurile 2 si 3 vor evolua incrucisat pentru calificarea in sferturi, unde va merge direct castigatoarea grupei.