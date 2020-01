Romania trece de grupe la Europeanul de polo si va juca un play-off cu Grecia

Ziare.

Tricolorii au reusit sa invinga duminica puternica formatie a Rusiei cu scorul de 11-10, dupa fusesera invinsi de Olanda (8-9) si Serbia (7-15).Romania a terminat pe locul al treilea, cu 3 puncte, dupa Serbia (11-4 cu Olanda in ultima partida din grupa), 9 puncte, Rusia, 3 puncte, dar inaintea Olandei, 3 puncte.Grecia s-a clasat pe locul secund in Grupa D, dupa 17-10 cu Georgia, 12-10 cu Franta si 6-10 cu Italia.Tricolorii vor infrunta Grecia luni, de la ora 20:00 (ora Romaniei), celelalte meciuri din play-off-ul pentru calificarea in sferturi fiind Muntenegru - Turcia, Germania - Spania si Rusia - Georgia. Italia, Serbia, Ungaria si Croatia au castigat grupele si s-au calificat direct in sferturile de finala.