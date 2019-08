A murit Marcel Toader

Ziare.

com

Marcel Toader, cunoscut in ultima vreme din cauza scandalurilor mondene in care a fost implicat, ar fi suferit un infarct, anunta Libertatea Fostul sportiv s-ar fi aflat la o petrecere, iar medicii de pe Ambulanta chemata n-au mai putut sa-l salveze.Acesta ar fi avut probleme cu inima si mai facuse, in urma cu ceva timp, un preinfarct.Considerat a fi unul dintre cei mai buni rugbisti romani din istorie, Marcel Toader a jucat pentru Steaua, dupa care s-a transferat in Franta.In nationala Romaniei a strans peste 30 de selectii, in perioada 1982-1990.